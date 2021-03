TV : Marie Portolano quitte Canal+ pour M6

Dans : Info.

C'est désormais officiel, Marie Portolano, qui présentait le Canal Sports Club, quitte la chaîne cryptée pour M6. Les raisons ont été dévoilées la semaine passée.

Il y a quelques jours, Le Parisien avait annoncé que Marie Portolano s’apprêtait à ranger son casier à Canal+ pour prendre le chemin de M6. Et ce mercredi, la journaliste a confirmé que cela était effectivement la réalité. « Samedi, je présenterai ma dernière émission sur Canal Plus. 7 ans passés auprès des meilleurs à partager ma passion. Une chaîne que j'ai tant aimée, qui m'a tout offert et qui a changé ma vie. Je pars sur M6 vers de nouveaux projets très excitants où j'espère vous retrouver. J’espère aussi continuer d'avoir des places au stade gratuitement, merci d'avance @maxsaada. Vous allez voir M6 on va bien s'amuser avec moi », a lancé, via Twitter, Marie Portolano, qui n’a toutefois pas voulu en direct plus sur les événements qui ont fini par la convaincre de partir de Canal+ où elle présentait le Canal Sports Club.

Cependant, le quotidien francilien avait précisé de son côté que la journaliste avait été prévenue que son avenir sur Canal+ était en danger. « Il y a peu de temps, la direction de Canal+ l'a prévenue qu'elle faisait partie d'une liste de trente personnes qui allaient être virées. Elle a préféré prendre les devants. D'autant plus qu'elle veut sortir du sport et que la proposition de la Six était intéressante », avait confié un proche de Marie Portolano. Une décision à mettre en relation avec le fait que la journaliste avait signé la pétition de soutien à Sébastien Thoen, limogé pour un sketch parodique de L’Heure des Pros. A l'heure où la direction de Canal+ semble mettre une pression maximale sur la rédaction des sports, Marie Portolano a visiblement décidé d'exercer ses talents ailleurs.