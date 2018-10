TV : Julien Cazarre a un nouveau rendez-vous sur Canal+, ça va étonner

Dans : Info.

Connu pour sa participation toujours piquante à J+1, Julien Cazarre participera désormais à un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Canal+, et le trublion ne parlera pas de football c'est promis. En effet, il sera l'un des intervenants de Bonsoir !, émission de société présentée programmée chaque samedi à 19h40 sur Canal+ et qui sera présentée par Isabelle Ithurburu, qui elle aussi fait une infidélité à son sport de coeur, le rugby.

Evoquant sur Ozap ce nouveau rôle de Julien Cazarre, la journaliste a précisé que ce dernier allait sortir du milieu sportif. « Non Julien Cazarre ne tiendra pas une rubrique sur le sport, il avait justement envie de parler d'autre chose que le foot. Il aura le même ton par contre. Il nous présentera chaque semaine son "héros de la semaine". Quand on connaît Julien, on comprend vite que ce sera à double tranchant... Disons que ce sera une personnalité qui a marqué la semaine et à qui il va rendre hommage (rires). Pour moi, ça devient rare d'avoir aujourd'hui quelqu'un qui peut rire de tout. C'est un risque qu'on prend car c'est dur aujourd'hui de le faire en télé. Mais ce que j'aime chez lui justement, c'est qu'il attaque tout le monde. Il apportera de l'humeur mais aussi du fond, car il est très cultivé et s'intéresse à tout », explique Isabelle Ithurburu. Cette saison, Julien Cazarre a notamment déjà réalisé trois documentaires assez folkloriques sur des voyages faits avec ses potes d'Action Discrète en Inde, au Japon et aux Etats-Unis.