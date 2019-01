TV : François Pesenti menace d'attaquer L'Equipe pour une fake news

Dans : Info, Ligue 1.

Il n'y a pas qu'au Paris Saint-Germain que le quotidien L'Equipe suscite du mécontentement ces derniers temps. En effet, alors que le quotidien sportif avait annoncé sur son site internet que François Pesenti quittait RMC pour devenir le patron pour la France de Mediapro, propriétaire des droits TV de la Ligue 1 à partir de 2020, ce dernier a fermement démenti cette nomination. Et il a clairement laissé entendre qu'il pourrait attaquer L'Equipe en justice.

« Je démens catégoriquement tout contact ou tout accord avec Mediapro. Je suis atterré de constater qu’un organe de presse de la qualité supposée de l’Equipe puisse publier une information aussi mensongère. Je me réserve la possibilité de toute action », a prévenu, via Twitter, François Pesenti dont le départ de RMC et son remplacement par Laurent Echinger, qui a notamment travaillé pour Canal+, ont toutefois été officialisés par Altice France, propriétaire de RMC et de BFM.