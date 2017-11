TV : Du rififi sur Canal+ à cause de Pierre Ménès ?

Dans : Info, OL, OM, PSG.

Cette semaine, L'Equipe Magazine consacre un long article à Pierre Ménès, lequel a vécu une dure semaine après la polémique qu'il a déclenchée avec Elise Lucet. Mais selon l'hebdomadaire sportif, le consultant vedette de Canal+ commence à sérieusement faire tousser au sein de la chaîne cryptée. C'est ainsi que ses rapports avec d'autres confrères du Canal Football Club ne seraient pas idylliques, L'Equipe Magazine évoquant notamment un clash avec Habib Beye pendant une pause publicitaire en octobre dernier, le ton étant musclé entre les deux hommes, au point même que l'ancien joueur de l'OM ne viendra pas lors du CFC suivant ayant besoin « de faire le point ».

En interne, certains journalistes reprocheraient à Pierre Ménès de ne pas travailler ses interventions et de se contenter de propos à l'emporte-pièce. De même, l'émission 19H30PM suscite de l'agacement, car ce show offert à Pierre Ménès a peu de mal à s'installer dans la grille de Canal+ Sport. Et cela ne fait pas pleurer tout le monde. « Certains sont presque contents que cela ne marche pas…pour le faire redescendre sur terre», raconte un journaliste de la chaîne tandis que d’autres évoquent, une fois de plus, un manque certain de préparation », affirme l’hebdo sportif, qui explique que Pierre Ménès souhaite installer son émission sur Canal+ Premium, ce que la direction, qui regrette aussi ses messages « injurieux » sur Twitter, refuse pour l'instant. Nul doute que Pierre Ménès répondra à ces critiques.