La famille de Nathaël Julan refuse Desplats, Didot, des journalistes et un joueur aux obsèques

C'est ce jeudi au Havre qu'auront lieu les obsèques de Nathaël Julan, joueur de Guingamp décédé la semaine passée dans un dramatique accident de voiture. Et sa famille a prévenu qu'il y avait des indésirables.

Il y aura probablement foule jeudi à la Cathédrale Notre-Dame du Havre au moment des funérailles de Nathaël Julan, disparu après un accident de voiture. Mais à cette occasion, la famille du footballeur a tenu à faire savoir que certaines personnes étaient priées de ne pas venir à cette cérémonie. Et des noms ont été donnés afin que chacun soit prévenu. six personnes ne sont donc pas les bienvenues à cette cérémonie religieuse en mémoire de Nathaël Julan. « Nous aimerions que les personnes suivantes s’abstiennent de se rendre à la cérémonie : Bertrand Desplats (président de l’EAG), Sylvain Didot (coach de l’EAG) et son staff, Laurent Schmitt (agent), Benoit Donckele (journaliste), Matthieu Huet (journaliste) et Yannick Gomis (joueur de l’EAG). Bien sûr, cette liste ne remet en aucun cas l’amour que Nathaël avait pour le club et ses supporters qu’il aurait voulu remercier en marquant de son empreinte son passage à l’En Avant Guingamp », indique, la famille du joueur dans un communiqué. Une communication qui a provoqué de nombreuses réactions, pas toutes favorables à cette décision des proches de Nathaël Julan.