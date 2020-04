TV : Canal+ doit assumer, il réclame un cadeau aux abonnés !

Dans : Info.

Canal+ a décidé de ne pas payer les droits TV du foot car il n'y a pas les matches de L1 à diffuser. Un journaliste veut qu'en contrepartie les abonnés soient traités de même.

Invité lundi d’Europe 1, le patron de Canal+ avait résumé en une formule simple et efficace sa décision de ne pas payer les droits TV à la Ligue de Football Professionnel, et cela alors que la chaîne cryptée devait régler dimanche 110ME. « Ce qui est prévu, c'est que quand on n'est pas livré, on ne paye pas. Nous ne sommes pas la banque du football », avait répété Maxime Saada histoire de bien faire passer le message. Du côté des abonnés de Canal+, ce message a bien été compris, mais n’a pas reçu un accueil chaleureux, dans la mesure où la mensualité de l’abonnement est restée au même prix. Et cela alors que dans certains pays européens, les chaînes qui diffusent le football ont déjà fait des ristournes, ce qui n’est pas envisagé par Canal+, BeInSports et RMC.

Pour Pierre Nigay, si le président de Canal+ suit sa logique, alors il doit faire baisser le prix des abonnements et vite. « La déclaration de Maxime Saada est logique. Il y a une logique économique derrière ça. Sans le produit L1, il ne paye pas. En plus, Canal+ est dans son bon droit (...) Mais j’ai envie de faire le porte-parole des abonnés. Pourquoi l’abonnement de Canal+ ne serait pas baissé ? Pourquoi eux aussi ne pourraient pas profiter d’une baisse de leur abonnement étant donné qu’ils ne profitent pas du foot ? Ce n’est pas de la démagogie et du populisme, mais c’est important de le rappeler aussi. L’effet domino doit marcher partout », a fait remarquer le journaliste de L’Equipe. Pour l'instant, Canal+ n'a pas du tout prévu de baisser provisoirement son tarif.