TV : Téléfoot sur Orange et MyCanal, ça chauffe !

Dans : Ligue 1.

Absente des deux plus gros diffuseurs français, à savoir Orange et MyCanal, la chaîne Téléfoot pourrait très bientôt s'y installer.

La chaîne Téléfoot a connu des débuts difficiles, et pas uniquement en raison de ses soucis techniques. En effet, pour de nombreux amateurs de football, notamment les abonnés à Orange et Canal+, il faut jongler afin d’avoir accès à la chaîne qui détient l’essentiel des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Tout cela parce que Mediapro et ces deux diffuseurs ne se sont toujours pas entendus sur le deal à signer. Mais, si l’on en croit Julien Bergeaud, directeur général de Téléfoot, les choses pourraient très rapidement évoluer dans le bon sens pour tout le monde.

« Avec Orange nous avons des discussions très avancées avec des propositions qui sont sur la table. De notre côté, nous faisons tout pour maximiser la distribution de la chaîne et faire en sorte de trouver un accord. Nos amis d’Orange ont très intérêt et très envie d’aboutir à un accord avec nous. Avec Canal+, de la même manière les discussions sont en cours, je ne vais pas commenter, explique, sur France Info, le dirigeant de Téléfoot, qui sait que le PSG-OM du 13 septembre prochain pourrait grandement faciliter un accord général. En attendant, Julien Bergeaud a tout de même maintenu secret le premier résultat de sa chaîne en matière d’abonnés. Les premiers chiffres d’abonnements sont très encourageants, les retours sur les émissions sont bons. Concernant les chiffres, je ne peux pas les communiquer, on devra rendre des comptes mais en temps voulu. » Du côté de la Ligue de Football Professionnel, on est probablement très impatient d'en savoir plus.