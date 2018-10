Télé : SFR lâche un pack à moins de 40 euros pour combler les footeux

Dans : Info, Ligue 1, Coupe d'Europe.

Depuis le début de la saison et le lancement de la chaine RMC Sport, nouveau détenteur des droits des Coupes d’Europe, la grande majorité des passionnés de football grogne.

Voir un match de Ligue des Champions ou d’Europa League relève souvent de la mission délicate, avec des choix cruciaux à faire entre les opérateurs, des applications pas toujours opérationnelles, faute un d’accord permettant de tout regrouper chez les fournisseurs d'accès. SFR va finalement presque le faire, et tout est dans le presque, avec la sortie d’un pack foot à 38,90 euros. Jusqu’à présent, pour tout voir, il faut débourser un montant au moins égal ou supérieur à 60 euros par mois. Un nouveau tarif alléchant donc pour bénéficier des chaines de SFR donc, de bein SPORTS, et de Canal+.

Oui, mais voilà, tout n’est évidemment pas parfait dans ce deal puisqu’il faut toujours être abonné à la box SFR pour en bénéficier, et uniquement chez ce FAI. En plus de cela, l’abonnement à Canal+ n’est pas automatique, et il faut donc faire la démarche auprès de la chaine cryptée avec donc une réduction pour 24 mois. Et surtout, cet abonnement à Canal+ via SFR n’offre pas Canal+ Sport, où des matchs de Ligue 1 sont régulièrement diffusés. Autant dire que si Alain Weill avait promis une offre alléchante pour les fans de football, l’effort sur le prix peut séduire, surtout si cela permet à SFR de compter de nouveaux abonnés.