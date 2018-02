Sportifs français les mieux payés, Pogba n° 1 et quelques grosses surprises

Dans : Info, OL, OM, PSG.

Ce samedi, L'Equipe Magazine dévoile le classement des sportifs français les mieux payés du monde en 2017 et pour la première fois depuis longtemps c'est un footballeur qui est tout en haut de ce hit-parade. En effet, avec 22,2ME de salaires et de contrats publicitaires par an, Paul Pogba est passé devant Tony Parker, lequel a empoché tout de même la coquette somme de 19,7ME l'an dernier. Troisième sur le podium, et là aussi c'est une première, Antoine Griezmann, qui grâce à une augmentation de salaire record à l'Atlético Madrid et des bons contrats de pub a touché 19,1ME en 2017.

On trouve trois autres footballeurs dans le top 10. Et si la 5e place de Karim Benzema (16,3ME) et la 9e de Franck Ribéry (1,9ME) semblent relativement logiques, on est plus surpris par la dixième place d'Ousmane Dembélé (10,7ME), pour qui le Barça a consenti de gros efforts en matière salarial. Le joueur de Barcelone devance en effet Kylian Mbappé, lequel a gagné tout de même 10,6ME et occupe la position numéro 1 pour un footballeur français en France. Le deuxième joueur évoluant toujours en Ligue 1 dans ce classement est Hatem Ben Arfa, à égalité avec Dimitri Payet. En ne jouant plus depuis presque un an, Ben Arfa a tout de même touché 7,4ME, soit autant que Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille.

Le premier joueur encore à Lyon dans ce classement est Nabil Fekir, mais seulement à la 45e place, le capitaine de l'OL ayant empoché 5ME en 2017, Fekir se trouvant loin derrière, et pour ne citer que quelques exemples, Anthony Modeste, Mamadou Sakho, Steve Mandanda ou bien encore...Mathieu Valbuena.