Racisme à Nancy, Pedretti part au clash avec Beye ‍!

Habib Beye était hors de lui mercredi soir après le match nul du Red Star sur la pelouse de Nancy en raison de soupçons d'insultes racistes proférées par des supporters de l’ASNL à l’encontre des joueurs franciliens.

Le résultat n’avait pas la moindre importance pour Habib Beye mercredi soir au micro de Canal + après le 1-1 de son équipe du Red Star contre Nancy. L’ancien capitaine de l’OM était en colère en raison de possibles insultes à caractère raciste entendus à la fin de la rencontre. « Trois de mes joueurs qui ont été interpellés par la tribune, me rapportent des cris de singes, et on laisse des choses comme cela se produire. On banalise tout ça. C'est toujours pareil. Le match de foot ne m’intéresse pas, le point ne m’intéresse pas. Si on laisse des choses comme ça se passer, on n’avancera pas » a pesté Habib Beye, très énervé par la situation.

Son homologue Benoit Pedretti, entraîneur de l’AS Nancy Lorraine, a également pris la parole. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien milieu de terrain de l’OL et de l’OM n’y a pas été de main morte avec Habib Beye. Prêt à condamner les potentiels actes racistes, Benoit Pedretti attend surtout des preuves. « Habib est venu me dire qu'il y a eu des cris de singes dans les tribunes. Je peux en parler vu que c'est déjà sorti dans L'Équipe. Il a tellement de notoriété qu'il décide de ce qu'il veut » a regretté Benoit Pedretti avant de poursuivre.

Benoit Pedretti répond cash à Habib Beye

« Dans un premier temps, je n'ai pas vu ces cris de singe. Ça, c'est une première chose. En tout cas, on va tout faire, nous le club, pour revisionner les images et pour vérifier. Parce que c'est bien beau d'accuser, mais il faut accuser avec des preuves ! » ajoute l’ex-milieu de l’OL, puis de conclure. « Et si les preuves sont prouvées et qu'il y a des personnes chez nous à Nancy qui ont fait des cris de singes, on ne veut plus les voir dans un stade. Quand on aura les images et qu'on pourra analyser, on aura le temps de discuter tranquillement et de prendre les sanctions qu'il faudra. Ce n'est pas parce qu'on est Nancy et que je suis 'seulement' Benoît Pedretti qu'on va faire petit bras face au grand Red Star et à monsieur Habib Beye » a lâché l’entraîneur de l’AS Nancy-Lorraine, défendant ses supporters en attendant de voir une éventuelle preuve de ce qu’avance Habib Beye, dont la notoriété agace visiblement le coach nancéien.