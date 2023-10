Insultes racistes à Nancy, Habib Beye choqué par les réponses reçues

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Tristes évènements en tribunes dénoncés par le Red Star, avec des insultes racistes proférées par des supporters de Nancy à l'encontre de joueurs audoniens. Habib Beye est écoeuré par le laxisme, notamment chez les dirigeants du club lorrain.

Il y avait du National ce mercredi et le match entre Nancy et le Red Star a débouché sur un match nul 1-1. Mais ce n’est pas du tout le score qui a fait réagir Habib Beye à l’issue de cette rencontre. En effet, l’entraineur du club audonien a expliqué que trois de ses joueurs avaient été victimes d’insultes et de mimes racistes dans les tribunes de Marcel-Picot. Un comportement inadmissible que le Franco-Sénégalais espère voir condamné par les instances et la justice. Mais surtout, l’ancien joueur de l’OM et d’Aston Villa notamment, n’a pas du tout aimé que les dirigeants de l’ASNL tentent de minimiser ces faits et de le calmer dans sa colère de constater que de tels comportements peuvent encore avoir lieu dans les stades de France en 2023. C’est aussi contre le club lorrain que Habib Beye s’est emporté dans son entretien avec Canal+ à l’issue du match.

Le problème du racisme est minimisé selon Habib Beye

"Trois de mes joueurs ont été interpellés par la tribune avec des mimes et des bruits de singe" 💬



Habib Beye dénonce des comportements racistes dans le stade de Nancy après la rencontre entre le Red Star et l'ASNL 😡 pic.twitter.com/iwJl6EeM4p — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 11, 2023

« On laisse dans des stades des choses comme ça se produire. Trois de mes joueurs qui ont été interpellés par la tribune, me rapportent des cris de singes, et on laisse des choses comme cela se produire. On banalise tout ça. C'est toujours pareil. Le match de foot ne m’intéresse pas, le point ne m’intéresse pas. Si on laisse des choses comme ça se passer, on n’avancera pas. Le problème, c’est que c’est toujours pareil. Je serai toujours contre ça, entraineur du Red Star ou citoyen du monde, ça ne doit pas arriver. C’est inacceptable et je vois les joueurs de Nancy aller saluer leurs supporters après ça ? Je me battrai toujours contre ces choses-là. J'espère qu'il y aura des sanctions, des images ou des sons ou des témoignages pour dénoncer ces choses-là », a expliqué un Habib Beye très remonté et qui attend désormais une enquête alors que des joueurs du Red Star ont perdu leur sang-froid devant ces agissements, l’expérimenté capitaine Cheikh N’Doye ayant jeté une bouteille vers les supporters soupçonnés d’être les auteurs de ces agissements racistes.