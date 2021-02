PSG : Mbappé secoué par le drame Ayman à Bondy

Dans : Info.

Kylian Mbappé a rendu hommage au jeune Ayman disparu tragiquement à Bondy vendredi.

Né à Paris, Kylian Mbappé a passé son enfance à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Malgré son statut de superstar mondiale, l'attaquant du PSG continue de garder un oeil attentif sur l'actualité de sa ville. Et lorsqu'un drame a lieu, c'est tout naturellement qu'il réagit. C'est malheureusement dans d'autres circonstances que l'on aurait préféré voir Mbappé évoquer Bondy. En effet, Aymen, adolescent de 15 a tragiquement perdu la vie vendredi 26 février. Le jeune se trouvait dans une maison de quartier lorsqu'il a été tué par balle par deux frères de 17 et 27 ans, pour un conflit de longue date.

Visiblement très touché par ce terrible évènement, Kylian Mbappé a posté un message de soutien sur les réseaux sociaux. « Aymen « Il n'y a pas d'au revoir pour nous. Peu importe où tu es, tu seras toujours dans le coeur des Bondynois » Repose en paix. Mes condoléances les plus sincères à ses proches » a écrit le champion du monde sur son compte Twitter. Ce n'est pas la première fois que l'un de nos champions du monde 2018 réagit face à des situations inacceptables. Il y a quelques semaines, Antoine Griezmann avait pris la parole après le passage à tabac du jeune Yuriy et qui avait passé plusieurs jours dans le coma. Preuve que malgré leur vie de rêve et leur salaire XXL, les footballeurs restent avant tout des êtres humains qui peuvent aussi être très touchés par de tels drames.