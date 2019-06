Polémique : Un président exige que RMC vire Daniel Riolo !

Dans : Info, PSG.

Jeudi soir, sur l'antenne de RMC, Daniel Riolo et Jérôme Rothen ont totalement disjoncté en évoquant la jeune femme qui accuse Neymar de viol, estimant que cette dernière ne méritait pas l'intérêt sexuel de la star du PSG, tout cela avec mots blessants. Placés sous le feu des critiques, et face à l'énorme polémique, Daniel Riolo et Jérôme Rothen ont présenté dimanche soir de plates excuses, RMC en faisant de même. Mais cela ne calme pas les choses, puisque si la ministre des Sports a déjà fait part de son dégoût devant les propos des deux hommes, c'est le président de Lorient qui a été le plus virulent.

Pour Loïc Féry, RMC doit limoger sans attendre Daniel Riolo sous peine de soutenir implicitement les propos que ce dernier a tenus à l'antenne. « En ne licenciant pas Daniel Riolo qui n’en est pas à son 1er scandale RMC sport cautionnerait les propos machistes inadmissibles d’un «journaliste» qui a fait de la critique acerbe, la haine et le mépris son fonds de commerce », a lancé le président du FC Lorient, lequel attend désormais des actes, puisqu'il a fait suivre son message à l'Agence France Presse et...à l'Elysée.