Pour le Mondial, TF1 achète une star chez Amazon

Diffuseur de l’équipe de France avec M6, TF1 va présenter un nouveau visage à partir de la Coupe du monde 2022. La chaîne a en effet nommé Saber Desfarges au poste de reporter bord terrain. Le journaliste de Prime Video, successeur de Frédéric Calenge, intégrera aussi la rédaction de l’émission Téléfoot.

Ça bouge au sein de la rédaction foot de TF1. Reporter bord terrain depuis 2010, Frédéric Calenge n’accompagnera plus l’équipe de France. Le journaliste de 43 ans va prendre du galon d’après L’Equipe, qui annonce sa nomination au poste de responsable de la rédaction des sports et des grands événements. La chaîne s’est donc lancée à la recherche de son remplaçant et a jeté son dévolu sur Saber Desfarges. Le spécialiste de Prime Video va récupérer les fonctions de Frédéric Calenge à partir de la Coupe du monde 2022.

Saber Desfarges rejoint Téléfoot

C’est donc auprès du commentateur Grégoire Margotton et du consultant Bixente Lizarazu qu’il fera ses débuts sur la Une le mois prochain. A noter que Saber Desfarges intégrera aussi la rédaction de l’émission Téléfoot. Dans le programme du dimanche matin, temporairement présenté par le chroniqueur Thomas Mekhiche en l’absence de Grégoire Margotton pendant le Mondial au Qatar, le journaliste passé par la chaîne L’Equipe réalisera des sujets et des interviews.

📺⚽️ À noter aussi, @ThomasMekhiche récupère l’animation de Téléfoot le temps de la Coupe du monde #TF1 pic.twitter.com/5lW2D3nrOl — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) October 15, 2022

Ainsi, TF1 compense le départ de son ancien journaliste Julien Maynard, membre du service communication du Paris Saint-Germain depuis août dernier. Une belle évolution pour Saber Desfarges qui sera chargé de suivre les Bleus au plus près. Le successeur de Frédéric Calenge sera désormais l’homme des interviews en marge des matchs de la sélection. L’occasion pour lui de côtoyer les internationaux français, le staff technique et surtout le sélectionneur Didier Deschamps qui fera maintenant passer ses messages à son micro avant, après et à la mi-temps des rencontres.