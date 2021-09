Polémique : Odsonne Edouard se planque, sa victime attend 24.000 euros

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Joueur de Toulouse à l’époque des faits en 2017, Odsonne Edouard a été condamné pour violences avec armes après avoir tiré avec un fusil airsoft dans l’oreille d’un passant.

La victime du nouvel attaquant de Crystal Palace est sourde d'une oreille depuis ce tragique accident. En avril 2021, la chambre des intérêts civils a ainsi condamné Odsonne Edouard à verser 24.000 euros de dommages et intérêts à sa victime. Mais dans ses colonnes, La Dépêche révèle que l’ex-attaquant du Toulouse FC ne répond pas et n’a toujours pas indemnisé sa victime. La somme qui est réclamée à Odsonne Edouard est pourtant minime, en comparaison avec le salaire qui lui était versé au Celtic. Un constat d’autant plus valable qu’avec son transfert à Crystal Palace en Premier League, l’ancien Parisien a vu son salaire nettement augmenter.

La victime d'Edouard demande de l'aide au TFC

« Depuis cette décision du tribunal, Me De Caunes, le conseil de Francis (la victime), n'a aucune réponse du footballeur. "On espère trouver une solution mais c'est quand même rocambolesque", observe l'avocat » détaille le journal toulousain avant d’évoquer les suites de cette affaire. Dans le cas où Odsonne Edouard refuserait de payer l’addition, un fond solidaire pourrait permettre d’indemniser la victime. Mais pour l’heure, ce dernier refuse un tel scénario.

« Pour lui (O.Edouard), ces 24.000 euros ne représentent pas grand-chose. J’espère que cela ne sera pas ponctionné sur les finances publiques » explique la victime d’Odsonne Edouard, révolté de voir qu’un footballeur gagnant aussi bien sa vie refuse de payer la somme qui lui a été ordonnée de verser. En plein désespoir, Francis et son avocat demandent de l’aide au Toulouse FC pour parvenir à joindre Odsonne Edouard. « Je demande simplement une adresse postale pour lui envoyer un huissier. L'ancienne direction du club ne m'a jamais contacté pour s'excuser ou me soutenir, j’espère que Monsieur Comolli sera plus humain » explique-t-il. Une polémique qui ne manquera pas de faire du bruit, si Odsonne Edouard continue de faire le mort en refusant de payer…