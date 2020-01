Pierre Ménès raciste et misogyne ? Il reçoit un beau soutien

Dans : Info.

Visé par la plainte d'un de ses anciens assistants sur Canal+, Pierre Ménès a lui aussi déposé une plainte contre ce dernier. Et le consultant a reçu un vrai soutien en ces temps difficiles.

Accusé par Emmanuel Trumer, journaliste qu’il a fait embaucher dans son éphémère émission « 19h30PM », d’avoir eu des propos racistes, homophobes et un comportement déplacé avec des femmes, Pierre Ménès a vécu une sale fin d’année. Décidé à se défendre, le consultant de la chaîne cryptée a lui aussi porté plainte pour diffamation contre son accusateur, dont il a rappelé qu’il avait été recruté afin de rendre service au père de ce dernier, lequel est l’agent de Pierre Ménès pour sa carrière cinématographique. Face au déferlement de messages haineux sur les réseaux sociaux, la star des consultants football a rapidement pu compter ses amis et amies.

Et il a visiblement très apprécié le message de Besma Lahouri, une journaliste indépendante qui a notamment écrit pour Flammarion une biographe non-autorisée de Carla Bruni et une de Zinedine Zidane ou qui plus récemment a consacré un long article à l’affaire CopyComic pour Vanity Fair. Dans ce contexte compliqué pour Pierre Ménès, Besma Lahouri est donc monté au créneau via Twitter. « Pierre Menes bonne année ! Tu serais donc raciste, misogyne et plein d’autres trucs : C’est fou mais moi qui je te connais depuis plus de 10 ans, ne le savais pas ! Bref, qu’on aime ou pas ton style, ne donne aucun droit et encore moins d’être insulté ! Ps : parlons de Neymar », écrit la journaliste. Un message que Pierre Ménès a commenté d’un cœur et a relayé.