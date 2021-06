Dans : Info.

Figure emblématique des réseaux sociaux où il prônait la bonne humeur et la bienveillance, PhilouSports est décédé ce samedi annonce son service de presse.

Quelques heures après son dernier message sur Twitter, PhilouSports s'est éteint ce samedi soir, et c'est une vague de tristesse qui submerge les réseaux sociaux. Agé de 49 ans, celui qui avait été surnommé le Zidane des gifs souffrait d'une myopathie, maladie qui le clouait dans un fauteuil, mais qui ne le privait pas d'énergie pour faire régner un peu de joie dans un monde où la virulence et les insultes pleuvent. Toujours prêt à faire un bon mot, ou une bonne blague, PhilouSports était devenu une figure très populaire, et forcément tout le monde est triste à l'annonce de cette terrible nouvelle. Les témoignages de sympathie se multiplient sur le réseau Twitter où ce supporter acharné de l'Olympique de Marseille était l'un des maîtres. RIP PhilouSports.

Nous avons l’immense tristesse de vous annoncer le décès de notre @philousports tant aimé . Nous aurions aimé ne jamais avoir à le faire. Vous étiez tout pour lui. Il vous aimait tant. — Agents Associés (@ArteroBorriello) June 19, 2021

Repose en paix Philou. 🌹



Comme tu le souhaitais, tu n'as pas été inutile.

Les gens se souviendront de toi. ❤️



MERCI. https://t.co/8WGOH75fsM — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 19, 2021

Je suis effondré. Merci pour tout Philou. Merci de nous avoir donné tant d’amour et tant de force. Tu étais un modèle pour nous tous. Tu étais grand. On te le dira éternellement MERCI. Repose en paix mon Philou. Toutes mes prières vont vers ta famille, tes proches. 🖤 https://t.co/uGcwuHS5OS — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 19, 2021

Une admirable personne, avec qui j’ai eu la chance d’échanger.

Un exemple pour tous.

Un amoureux du foot et de la vie. Une triste nouvelle.

Reposes en paix mon Philou



😢🙏🏽🕊🙌🏽.... pic.twitter.com/jWo64rPPvQ — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2021