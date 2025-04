Riolo contre Morandini, un clash inouï et sans limite

Dans : Info.

Par Claude Dautel

L'After Foot de la semaine passée consacrée au communautarisme n'en finit pas de provoquer des remous. Au point de provoquer un très vif affrontement entre Daniel Riolo et Jean-Marc Morandini.

Jeudi dernier, l'émission vedette de RMC donnait longuement la parole à une députée macroniste sur le thème du communautarisme dans le football. Les propos tenus par cette élue ont choqué des musulmans, lesquels se sont sentis stigmatisés par ce talk-show, et ont appelé au boycott de l'After Foot. Ce lundi, Gilbert Brisbois, le patron et fondateur de cette très populaire émission, a tenu à éteindre l'incendie qui se propageait sur les réseaux sociaux. « Si nous avons choqué une communauté, c’est que nous avons raté cette soirée, clairement. Et j’en suis sincèrement désolé. On n'est pas infaillible, on peut se tromper, comme un footballeur peut rater un match. Depuis 19 ans, on a prouvé qu'on donnait toujours la parole à tout le monde (...) Au moment où des médias choisissent un camp, nous, on ne le fait. On est libre et indépendant, l'After ne roule pour personne », confiait Gilbert Brisbois. Mais l'histoire n'en est pas restée là.

Clash entre l'After Foot et Cnews

Ce mardi, c'est d'abord Pascal Praud qui sur Cnews est revenu sur cette histoire en confiant sa stupéfaction suite à l'intervention de Gilbert Brisbois. Et c'est ensuite Jean-Marc Morandini, toujours sur la chaîne d'info du groupe Bolloré, qui a évoqué sur la séquence de l'After Foot. Anthony Samama, maire-adjoint à Paris, accusant le journaliste de RMC d'être faible. Pour Daniel Riolo, le journaliste vedette de l'After Foot, trop c'est trop, et sur X (anciennement Twitter), il a visé Jean-Marc Morandi. « Être bousculé dans l’émission d’une personne condamné deux fois pour des faits très graves d’agressions sexuelles sur mineures… la franchement honneur ! Que l’After soit insulté depuis 3 jours par les deux extrêmes c’est pas si mal finalement… », ironisait Daniel Riolo. Mais Jean-Marc Morandini a vite répondu à son confrère, en le menaçant.

Anthony Samama revient sur les excuses du présentateur de l'AfterFoot après la polémique à la suite d'un débat sur l'islamisation dans le football : «Il fait preuve d'une faiblesse et d'une couardise exceptionnelle», dans #MorandiniLive pic.twitter.com/90STxcvvwN — CNEWS (@CNEWS) April 8, 2025

« Donc en plus d’être soumis, tu es un menteur ! D’une part aucune réponse sur le fond et pour ta seule défense un argument inventé d’agression sexuelle sur mineur. Soit tu retires dans l’heure, soit je t’attaque en diffamation ! Le procès concerne des Sms et aucune agression ! Tu es censé être journaliste donc savoir ce que tu dis… Censé… », ripostait Morandini à Riolo. Une heure plus tard, le journaliste de l'After Foot n'avait pas retiré son message. A priori la suite devrait donc se tenir devant la justice.