L'After Foot plaide coupable et rappelle Acherchour

Par Claude Dautel

La semaine passée, l'After Foot, sur RMC, a provoqué une énorme polémique en laissant la parole à une élue macroniste sur le thème du communautarisme. Gilbert Brisbois a reconnu que l'émission n'avait pas été bonne et il invite Walid Acherchour à revenir.

On l'avait appris dimanche, suite à l'émission de jeudi soir, qui avait consacré une large partie au communautarisme dans le football en invitant une députée de Renaissance, et face à l'énorme vague de colère provoquée chez les auditeurs musulmans, Walid Acherchour a décidé de mettre sa participation à l'After Foot de côté. Conscient que cette polémique n'était pas bonne, Gilbert Brisbois, fondateur et patron de l'émission la plus écoutée en matière de football, a décidé de revenir sur ce sujet et reconnu sans détours que visiblement, il s'était trompé dans la manière de parler de ce dossier forcément important et susceptible de provoquer des remous. « Si nous avons choqué une communauté, c’est que nous avons raté cette soirée, clairement. Et j’en suis sincèrement désolé. On n'est pas infaillible, on peut se tromper, comme un footballeur peut rater un match. Depuis 19 ans, on a prouvé qu'on donnait toujours la parole à tout le monde (...) Au moment où des médias choisissent un camp, nous, on ne le fait. On est libre et indépendant, l'After ne roule pour personne », a expliqué Gilbert Brisbois avant d'avoir forcément un mot pour Walid Acherchour.

🗣️ Le message de @gilbertbrisbois aux auditeurs de l'After suite aux nombreuses réactions suscitées par l'émission de jeudi dernier. #RMCLive pic.twitter.com/c5yaQtVqN6 — After Foot RMC (@AfterRMC) April 6, 2025

Car en officialisant, via les réseaux sociaux, sa décision de se mettre au moins provisoirement à l'écart de l'émission vedette de RMC, le journaliste, qui s'est senti choqué par les propos tenus durant l'After Foot par l'élue macroniste, a forcément poussé les responsables du talk-show à lui envoyer un message. « Je veux dire à Walid Acherchour qu’il sera toujours le bienvenu parmi nous, que l’After c’est sa maison, et qu’on l’aime Walid », a indiqué Gilbert Brisbois. Afin de rectifier l'image donnée par son émission, le patron de l'After souhaite organiser et inviter des auditeurs dans le but de montrer quelles sont ses méthodes de travail, afin de tordre le cou à de nombreuses accusations qui visent ce talk-show, mais aussi très souvent Daniel Riolo, lui aussi dans le collimateur des critiques.