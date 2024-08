Thierry Henry quitte l'équipe de France ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Dix jours après avoir emmené l'équipe de France olympique en finale des JO de Paris, Thierry Henry a décidé de quitter immédiatement son poste.

Le suspense concernant l'avenir de Thierry Henry n'aura pas duré très longtemps puisque ce lundi, la Fédération Française de Football annonce que le coach des médaillés de bronze a décidé de quitter son poste alors qu'il avait un contrat jusqu'en 2025 pour des « raisons personnelles ». « Je tiens à remercier la FFF et le président Philippe Diallo, qui m’ont offert cette incroyable opportunité. Obtenir la médaille d'argent aux Jeux Olympiques pour mon pays restera l’une des plus grandes fiertés de ma vie. Je suis incroyablement reconnaissant envers la Fédération, les joueurs, le staff et les supporters qui m’ont permis de vivre une expérience magique », a fait savoir le désormais ancien sélectionneur de l'équipe de France Espoirs.

La Fédération Française de Football précise que Philippe Diallo lancera très rapidement « le processus de désignation du nouveau sélectionneur de l’Équipe de France Espoirs, qui prendra ses fonctions lors des deux prochains matches comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2025, prévus début septembre. » Après Hervé Renard, qui a quitté l'équipe de France féminine, ce sont les Espoirs qui voient leur sélectionneur partir quelques jours après la défaite en finale face à l'Espagne. Concernant l'avenir de Thierry Henry, on prête l'intention à ce dernier de diriger une sélection pour le Mondial 2026, mais ce ne sera pas la France.