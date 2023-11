Neymar lâche 40.000 euros par mois pour voir sa fille

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

Après plusieurs écarts et des infidélités multiples, Neymar a finalement fait exploser son couple avec le mannequin Bruna Biancardi. Une séparation qui intervient alors que le couple venait d'accueillir une petite fille. Le joueur brésilien devra donner de l'argent pour voir le bébé.

Neymar a le sens de la fête, beaucoup moins celui de la famille. Déjà connu pour fréquenter des femmes alors qu'il est déjà en couple avec le mannequin Bruna Biancardi, le joueur brésilien vient de franchir la ligne rouge. Alors que sa compagne venait juste de donner naissance à Mavie leur fille vendredi 6 octobre dernier, Neymar est parti faire la fête le week-end suivant. Il a été vu en compagnie de plusieurs femmes dans une soirée agitée. Un comportement et un écart qui n'ont pas plus à Bruna Biancardi. Selon plusieurs médias, elle a demandé le divorce avec Neymar. Les détails et notamment la question de la garde de leur fille vont se régler en catimini.

Silence et 40 000 euros, le marché de Neymar

C'est ce que révèle le journaliste Thiago Sodré du journal O Dia. Neymar et Bruna Biancardi se sont mis d'accord pour un accord à l'amiable confidentiel. L'ancien joueur du PSG devra verser 40 000 euros de pension alimentaire par mois à son ex-compagne pour continuer à voir sa fille Mavie et l'emmener avec lui quand il le souhaite, notamment en vacances. En plus de l'argent, Neymar s'est engagé à offrir à Bruna Biancardi un meilleur logement, une voiture blindée, des agents de sécurité et des nounous.

Neymar e Bruna Biancardi fecham "acordo de silêncio" por pensão de R$ 200 mil.



A decisão aconteceu após a última festa dada por Neymar, para tentar preservar a imagem do jogador.



O relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi terminou em um acordo milionário, Segundo informações… pic.twitter.com/IUCGbT3rzp — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 7, 2023

Toutefois, Bruna Biancardi ne recevra rien gratuitement. En effet, elle ne devra pas ébruiter l'affaire et notamment les raisons de la séparation. Elle ne doit pas parler dans les médias des problèmes de couple avec Neymar, des aventures extra-conjugales du joueur, de la fête du 7 octobre dernier et de Neymar en général. Cet accord secret n'a pas plu à la mère de Neymar, celle-ci jugeant la somme donnée trop importante. Surtout, ce n'est pas une première pour Neymar. En effet, il doit déjà donner de l'argent à la mère de son fils Carolina Dantas. Avec deux femmes différentes à entretenir, on comprend mieux que Neymar veuille continuer le plus longtemps possible avec Al Hilal.