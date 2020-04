Covid-19 : Pierre Ménès raconte son interminable calvaire

Dans : Info.

Dans une vidéo publiée sur Twitter lundi midi, Pierre Ménès a dévoilé qu’il avait été hospitalisé près d’une semaine en raison du coronavirus.

De retour chez lui ce mardi, le consultant vedette de Canal Plus a raconté son calvaire dans une interview accordée à RMC. Pierre Ménès met notamment en garde les Français sur la manière très rapide dont se propage le coronavirus, alors qu’il s’était auto-confiné très tôt et qu’il avait pris des mesures de distanciation sociale très importantes avec sa femme. De plus, « Pierrot » comme il est amicalement surnommé dans le monde du football a profité de cette interview pour remercier Jean-Michel Aulas, Jean-Pierre Rivère et bien d’autres acteurs de la Ligue 1.

« C'est très bizarre parce que je me suis auto-confiné très tôt, et puis mon état a commencé à se dégrader chez moi. Mais pas avec les symptômes fréquents qu'on nous balance 24h/24 à la télé, les problèmes respiratoires et tout. En fait j'avais une sorte d'état d'épuisement absolu, et sans rentrer dans les détails sordides, des diarrhées permanentes. Ça a dégénéré au fil des jours, et puis j'ai été atteint d'une crise de goutte horrible aux deux genoux. Je ne pouvais plus du tout bouger, alors j'ai pris la décision d'aller à l'hôpital. Je suis d'abord allé à l'hôpital de Poissy où l'on m'a fait un scanner sous une tente, puis au bout de 24h j'ai demandé à être transféré à Beaujon où j'avais été greffé. Le scanner a été positif au coronavirus, mais le test était lui négatif. Je suis arrivé le mardi à Poissy et je suis rentré hier (lundi) après-midi chez moi. Au total j'ai perdu 15 kilos, ça ne me fait pas de mal (rires) » a indiqué Pierre Ménès avant de poursuivre.

« Avec ma femme, on ne dormait pas ensemble avant mon hospitalisation, elle portait un masque, on faisait en sorte de juste se croiser. J'ai été très prudent, et pourtant je l'ai chopé quand même. Enormément de joueurs font preuve d'une générosité incroyable. Moi-même j'ai reçu d'innombrables messages du monde du foot depuis hier, de Jean-Michel Aulas (OL) à Jean-Pierre Rivère (Nice) en passant par des gens du PSG. Je trouve qu'on n'insiste pas assez sur tout ce que fait de bien le monde du foot. Les footballeurs sont toujours présentés comme des gros riches qui ne pensent qu'à eux mais ce n'est pas la réalité. Des clubs vont être en grande difficulté à cause des droits TV et des sponsors qui vont se retirer… Mais bon, tout cela est accessoire en ce moment. Ce qui compte, c'est qu'on éradique cette pandémie et qu'on recommence à vivre ». L’important est effectivement la santé et de ce côté-là, Pierre Ménès n’est pas épargné ces dernières années. Mais une nouvelle fois, le consultant de Canal Plus s’en est sorti et c’est bien là l’essentiel.