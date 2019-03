Mort d’Emiliano Sala : Le pilote n’était pas autorisé à voler de nuit

Dans : Info, FC Nantes, Ligue 1.

Révélation dans l’enquête sur les circonstances de la mort d’Emiliano Sala et du pilote de l’avion qui s’est écrasé dans la mer de la Manche le 21 janvier dernier.

La BBC annonce ainsi que David Ibbotson, le pilote dont le corps n’a pas été retrouvé, n’avait pas d’autorisation pour voler de nuit en raison d’un problème de daltonisme. Cette anomalie l’empêchait de pouvoir correctement distinguer les feux de couleur, et l’interdisait donc d’être aux commandes de tout appareil une fois le jour tombé.

Le vol entre Nantes et Cardiff s’est déroulé de nuit, et le pilote n’aurait donc pas dû décoller et attendre le lendemain. Une nouvelle révélation qui s’ajoute aux nombreuses suspicions de négligences dans ce drame, sachant que le pilote n’avait pas non plus terminé l’intégralité de sa formation pour les vols commerciaux. Pour le moment, l’autorité britannique de l’aviation civile a refusé tout commentaire, expliquant que l’enquête était en cours et que le rapport définitif ne serait pas rendu avant plusieurs mois.