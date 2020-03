Monde : Ronaldinho en prison !

Dans : Info.

Accusé avec son frère d'usage de faux passeports, Ronaldinho a été emprisonné au Paraguay.

Ronaldinho et Robert Assis, son frère, ont été placés en détention à Asuncion à la demande du Procureur Général du Paraguay qui a émis un mandat d’arrêt alors que dans un premier temps l’ancien footballeur brésilien avait été remis en liberté. Ronaldinho et son frère avaient été interpellés jeudi à l’aéroport alors qu’ils étaient en possession de faux passeports. De son côté, le ministre de l’Intérieur du Paraguay a précisé que lors d’une perquisition dans la chambre d’hôtel des deux hommes de faux passeports avaient effectivement été retrouvés, lesquels auraient été remis à Ronaldinho et Robert Assis par un agent brésilien. Du côté de l’avocat du champion du monde 2002 on crie au scandale en répétant que ce dernier n’avait pas besoin d’utiliser un faux passeport puisqu’il avait un vrai passeport à son nom.

Cependant, en décembre 2018, un tribunal brésilien avait retiré son passeport à Ronaldinho, ce dernier n’ayant jamais payé une amende de 2,25ME. Ceci explique peut-être cela. Ce samedi, l'ancien footballeur et son frère seront présentés une nouvelle fois devant un juge qui devra décider si le maintien en prison deux deux hommes est nécéssaire dans le cadre de cette affaire, la justice craignant surtout qu'ils disparaissent rapidement.