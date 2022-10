Mohamed Bouhafsi revient dans le football !

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Après avoir quitté RMC pour rejoindre France Télévisions et désormais RTL, Mohamed Bouhafsi va de nouveau parler de football. Le journaliste l'annonce ce dimanche.

Chouchou des auditeurs de RMC, où il délivrait ses infos et ses scoops sur l’actualité sur le football et le mercato, Mohamed Bouhafsi a décidé l’an dernier de tourner la page de son sport favori afin de rejoindre une rédaction généraliste. Journaliste pour C à vous et France TV, il a désormais aussi une émission hebdomadaire sur RTL depuis cette rentrée 2022. Touche à tout, Mohamed Bouhafsi a cependant toujours un regard attentif sur l’actualité du football, et cela tombe bien, car la radio lui a demandé de parler de sport à l’occasion du Mondial 2022 au Qatar. Et il n’a pas hésité à accepter de revenir parler foot, avouant ne pas du tout soutenir ceux qui veulent boycotter cette compétition, et se disant prêt à partir à Doha si le besoin s’en fait sentir, notamment grâce à un beau parcours de l’équipe de France de Didier Deschamps. S’exprimant sur le site Pure Média, Mohamed Bouhafsi ne masque pas son enthousiasme.

Mohamed Bouhafsi prêt à partir au Qatar pour le Mondial

Car parler de football, le journaliste de 30 ans adore toujours cela, même si ce n’est plus son quotidien comme au temps de RMC. « RTL m'a demandé de le faire. J'ai dit oui pour avoir des petites chroniques le matin et donner mon avis sur l'équipe de France. Ce sera de manière ponctuelle. Bien évidemment que "C à vous" va traiter la Coupe du monde. L'année dernière, nous étions le seul talk-show à avoir eu en plateau Didier Deschamps et un joueur de l'équipe de France, Olivier Giroud. Cela va durer un mois et demi et ça va rassembler les Français. Il y aura des matchs diffusés avant nous. Il y aura de l'actualité autour des Bleus, qui sera - je l'espère - plus positive et plus heureuse que celle actuellement. Peut-être qu'on aura des scoops depuis là-bas. Anne-Elisabeth nous laisse une liberté avec nos infos et nos contenus. Oui, nous traiterons la Coupe du monde, à partir du moment où le sujet est grand public. Si l'équipe de France arrive en demi-finale parce que Didier Deschamps a eu un discours fédérateur et qu'on arrive à avoir les coulisses de cette prise de parole, on le fera. Si j’irai au Qatar ? Ce n'est pas d'actualité. Mais si l'actu le mérite et si Pierre-Antoine Capton, Anne-Elisabeth Lemoine et Stéphane Sitbon-Gomez (numéro 2 de France Télévisions, ndlr) me disent de le faire, oui, j’irai », explique Mohamed Bouhafsi, heureux de revenir provisoirement à ses premiers amours.