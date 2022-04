Mino Raiola dément sa propre mort !

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

La presse italienne, dont il était très proche, annonce le décès de Mino Raiola ce jeudi 28 avril 2022. Les démentis virulents sont tombés.

L’agent de joueur de 54 ans est l’un des hommes les plus influents du milieu du football, qu’il avait intégré en représentant des jeunes de l’Ajax Amsterdam au début de sa carrière. Zlatan Ibrahimovic a été son poulain le plus connu, avant qu'ensuite il se développe avec des joueurs comme Nedved, Maxwell, Balotelli, Pogba ou Matuidi et plus récemment Donnarumma, De Ligt et Haaland. Né en Italie, Mino Raiola a ensuite grandi aux Pays-Bas, et vivait à Monaco. En janvier dernier, il avait été hospitalisé d’urgence pour une maladie pulmonaire, et avait même été placé en soins intensifs avant de parvenir à se stabiliser. Depuis sa famille et ses collègues géraient toutes les réunions de travail.

🔴BREAKING NEWS🔴

Morto Mino Raiola, il famoso procuratore di diversi campioni, da Ibrahimovic a Donnarumma fino al tedesco Haaland.

( notizia in aggiornamento) pic.twitter.com/kKphJG2f0M — Tg La7 (@TgLa7) April 28, 2022

Une intervention avait pu lui permettre d’aller mieux mais ce jeudi, la presse italienne, et notamment la chaine La7, ont annoncé son décès. Des informations confirmées, notamment par RMC, pour annoncer le décès de Mino Raiola, l’un des agents les plus influents du monde du football sur ces 20 dernières années.

Un démenti brutal du clan Raiola

Dans la foulée de cette annonce, l’agent de Mino Raiola et son bras droit ont pris la parole pour dénoncer les rumeurs sur le décès de Mino Raiola. Hospitalisé et en grande difficulté, l’agent de joueurs a été annoncé mort par plusieurs grands médias italiens, des chaines de télévision à la Gazzetta dello Sport. Néanmoins, son bras José Fortes Rodriguez s’est exprimé sur le média néerlandais NOS ce jeudi. « Il est mal, mais il n’est pas mort ». De son côté, son agence a fait savoir que les bruits sur son décès était des « fake news », et que Mino Raiola n’était pas décédé à l’heure actuelle. Des informations contradictoires qui avaient déjà eu lieu à son sujet en janvier dernier, quand Mino Raiola avait été annoncé opéré d'urgence, avant que ce soit démenti quelques heures plus tard.

Son médecin prend la parole

De son côté, le docteur Alberto Zangrillo de l’hôpital San Rafaelle de Milan, qui suit Mino Raiola, a préféré mettre les choses au clair au sujet de la situation de l’agent de joueurs, à l’agence de presse ANSA. « Je suis scandalisé par les appels téléphoniques de pseudo-journalistes spéculant sur la vie d'un homme qui se bat pour survivre », a fait savoir le médecin, qui confirme ainsi que Mino Raiola n’est pas décédé, alors que le monde du football est en train de rendre hommage à Mino Raiola. Le Real Madrid a même publié un communiqué de presse officiel, avant de le supprimer quelques minutes plus tard.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

Après son médecin, c'est Mino Raiola qui a décidé de s'exprimer sur les réseaux sociaux pour mettre les choses au clair. « Mon état de santé actuel pour ceux qui se demandent : je suis énervé une deuxième fois en quatre mois. Ils me tuent. Mais ils sont également capables de me ressusciter », a livré avec malice et forcément beaucoup d'énervement l'agent de joueurs, dont la nécrologie est toujours en ligne sur les médias italiens malgré les démentis.