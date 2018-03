Médias : L’Equipe et TF1 se battent pour Pascal Dupraz

Dans : Info.

Limogé par Toulouse le 22 janvier, Pascal Dupraz a pour le moment refusé plusieurs propositions à l’étranger. Son ambition est de retrouver un projet pour la saison prochaine, et de ne pas forcément voler au secours d’un club déjà en difficulté. En attendant, le Savoyard se refait une santé et pourrait très prochainement occuper l’espace médiatique.

Celui qui avait été un consultant assez détonnant à Canal+ il y a quelques années de cela, intéresse beaucoup de monde par sa verve et son franc-parler. Ainsi, en vue de la Coupe du monde, le technicien fait l’objet de sollicitations de la part de L’Equipe et de TF1 pour suivre les matchs en Russie, affirme le quotidien sportif. Des sites de paris en ligne, qui misent beaucoup sur les chroniques et l’humour, font aussi le forcing pour récupérer Pascal Dupraz et « sa gouaille » pendant qu’il est encore libre.