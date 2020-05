Média : Sagnol et Mavuba dans la charrette à RMC ?

Dans : Info.

La crise actuelle a des effets dans les médias et notamment au sein du groupe BFM-RMC où de nombreux consultants seront concernés par le plan social dévoilé mardi.

Le groupe Altice, qui possède notamment les chaînes BFM et RMC, n’échappera pas à un plan social, et c’est notamment au sein de ses médias sportifs que des coupes sombres vont malheureusement intervenir. PDG du groupe, Alain Weill a fait savoir qu’il privilégiait des départs volontaires, via un plan social, mais que des licenciements purs et durs interviendront s’il n’y a pas le choix. Selon L’Equipe, ce sont les pigistes et les consultants qui vont payer au prix fort ces décisions de RMC, même si la chaîne va garder jusqu’au bout ses droits sur la Premier League et les coupes européennes.

Et le quotidien sportif d’affirmer que Willy Sagnol et Rio Mavuba pourraient ne pas être conservés sur la grille de rentrée. De même, après l’annonce par Christophe Dugarry de son départ à la fin de l’actuelle saison, le champion du monde 1998 ne sera pas remplacé par un élément extérieur à RMC, c’est donc en interne qu’une solution sera trouvée pour remplacer celui qui était l’une des « vedettes » de la radio, dans un créneau horaires très important. Du côté de chez Mediapro, entre ce plan social à RMC, et les probables départs en masse du côté de chez BeInSports, qui va perdre la Ligue 1 et la Ligue 2, on risque de recevoir de très nombreux CV dans les prochaines semaines.