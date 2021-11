Marie Portolano et Pierre Ménès, c'est un gros « bof…. »

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

Accusé par sa collègue journaliste de Canal+ Marie Portolano d'avoir eu un comportement très déplacé à son encontre, Pierre Ménès a récemment confié qu'il souhaite avoir des explications avec cette dernière.

En mars 2021, le service des sports de Canal+ a connu un tremblement de terre. Marie Portolano diffusait son documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste dans lequel elle décrivait les difficultés des femmes dans le milieu journalistique. Agressions sexuelles, sexisme, préjugés, plusieurs femmes se confiaient mais un passage a fait parler plus que les autres. Car on apprenait rapidement qu'elle visait Pierre Ménès, lequel avait quelques années auparavant soulevé la jupe de la journaliste devant les spectateurs présents dans le studio du Canal Football Club. Confronté à Marie Portolano, le sniper de Canal+ s'était défendu plutôt maladroitement, mais qui n'a pas convaincu grand monde et surtout pas les dirigeants de la chaîne cryptée qui l'ont poussé vers la sortie contre un chèque.

Marie Portolano a tourné la page Pierre Ménès

Un épisode pas digéré par Pierre Ménès. Présent dix ans sur l’antenne de Canal+ et notamment lors de la grand-messe du Canal Football Club, Ménès a depuis constamment cherché à montrer sa frustration quant à sa mise à l’écart. S’estimant même victime d’une cabale médiatique alimenté par les réseaux sociaux, il s’est souvent répandu en critiques sur cette affaire. La dernière est intervenue lors d’une vidéo sur la chaîne Youtube Les Incorrectibles. Dans un entretien, il n'a pas hésité à interpeller son ancienne collègue, aujourd'hui parti sur M6, estimant injuste le traitement subie à cause de son documentaire. « J'aimerais vraiment un jour reparler à Marie de ça. Elle a des reproches à me faire certainement, moi aussi j'ai des reproches à lui faire. Je regrette qu'elle m'ait balancé cette histoire de jupe, cinq ans après, en pleine interview sans même m'avoir prévenu avant. J’ai été meurtri par toute l’histoire. », a t-il expliqué. Interrogé sur Europe 1 par un autre ancien de Canal+, Philippe Vandel, sur les propos de Pierre Ménès, Marie Portolano a clairement fait savoir que pour elle tout cela n'était plus vraiment un sujet d'actualité « Je n'ai rien à répondre parce que je déteste les réponses par médias interposés. Donc, je n'ai rien à répondre. Si je vais l’appeler ? Je n'en sais rien », a reconnu Marie Portolano, qui visiblement a tourné la page après avoir été la victime du comportement de Pierre Ménès.