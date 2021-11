Pierre Ménès fait une demande étonnante à Marie Portolano

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Pierre Ménès est toujours marqué par les effets de l'affaire du documentaire de Marie Portolano, mais il souhaite avoir une explications avec l'ancienne journaliste de Canal+.

Neuf mois après la fameuse soirée qui a fait basculer sa carrière, Pierre Ménès a repris le boulot via le lancement de son média, mais il est clair que son départ de Canal+ n’a toujours pas été digéré. Toujours sous le choc des accusations émises par plusieurs journalistes, dont Marie Portolano, l’ancien homme fort du Canal Football Club regrette la manière dont tout cela s’est passé sans même que l’on tienne compte des circonstances très spéciales. Et c’est pour cela que Pierre Ménès souhaite pouvoir avoir une vraie discussion avec celle qui travaille désormais sur M6 et l’a accusé d’avoir soulevé sa jupe devant le public du CFC. Invité de l’émission Les Incorrectibles sur Youtube, Pierre Ménès veut une nouvelle fois remettre les choses dans leur contexte et rappelle combien tout cela avait été compliqué à gérer

🗣️@PierreMenes : "@marieportolano a des reproches à me faire certainement, moi aussi j'ai des reproches à lui faire !"



📺Replay : https://t.co/p61YUV8zEQ pic.twitter.com/MaD5stgGeM — Les Incorrectibles (@Incorrectibles) November 14, 2021

Se confiant à Eric Morillot, journaliste qui a notamment travaillé sur I-Télé, Pierre Ménès est longuement revenu sur les révélations du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. « Moi Marie Portolano a dit que j’avais soulevé sa jupe, moi j’ai dit que je ne m’en souvenais pas car j’étais trop malade. C’était la dernière émission avant que je disparaisse de l’antenne pendant 7 mois à cause de mes greffes, il suffit de voir la tête que j’avais ce soir-là. Je ne me souviens de rien, même pas que Griezmann était l’invité, que je ne suis pas resté au débrief, que c’est ma femme qui m’avait ramené à la maison car je ne pouvais plus conduire, ce qui veut en plus dire que j’ai soulevé la jupe de Marie avec ma femme dans le studio. Je ne dis pas que je ne l’ai pas fait, je dis que je ne m’en souviens pas, c’est très différent. Je faisais des encéphalopathie à répétition, 18 jours avant cette émission j’étais dans le coma. Mon médecin m’a dit que j’avais clairement fait une encéphalopathie ce soir-là. On dit que je cherche des excuses, mais je ne souhaite à personne de passer par là sur le plan médical. J’aimerai un jour reparler à Marie (Portolano) de ça, elle a des reproches à me faire, mais moi aussi j’ai des reproches à lui faire. J’ai eu des très bons souvenirs avec elle, elle se confiait souvent à moi après les CFC quand elle trouvait qu’elle ne parlait pas trop, quand elle avait peur de ne pas être reconduite la saison d’après. J’ai toujours été un soutien pour elle. Et ce que je regrette c’est qu’elle ait balancé cette histoire de jupe 5 ans après en pleine interview, sans même m’avoir prévenu avant qu’elle allait me parler de cela. Pourquoi ? Je ne sais pas. Dans ce documentaire, le seul mec cité c’est moi, alors qu’anonymement on parle d’un mec qui a enfermé une journaliste dans le bureau, mais le seul qui a payé c’est moi. Ma compagne est beaucoup plus remontée que moi et contre beaucoup de monde », confie Pierre Ménès qui estime que si Canal+ l’a dédommagé au moment de son départ en juin dernier c’est bien que tout n’était pas si clair.