La France retire sa convocation pour Benzema

Dans le cadre de la commission sur les défaillances au sein des fédérations sportives en France, Karim Benzema avait été invité à s’exprimer à l’Assemblée nationale. Mais finalement, les députés ont estimé que le témoignage de l’attaquant d’Al-Ittihad n’était pas nécessaire à l’enquête.

Karim Benzema n’aura pas à revenir en France dans l’immédiat. Dans le cadre de la commission sur les défaillances au sein des fédérations sportives françaises, l’attaquant d’Al-Ittihad avait d’abord été appelé à témoigner. L’ancien joueur du Real Madrid, notamment à cause du long trajet nécessaire pour s’y rendre, ne s’était pas présenté à l'Assemblée nationale en septembre dernier malgré une première convocation. Son audition reportée, Karim Benzema était toujours tenu de venir s’exprimer devant les parlementaires. Mais l’avant-centre formé à l’Olympique Lyonnais sera finalement dispensé.

En effet, les députés ont estimé que le témoignage de KB9 n’était pas forcément nécessaire à l’enquête. La version de Karim Benzema n’est pas considérée comme une priorité, contrairement à celle des dirigeants des différentes fédérations sportives. Après l’audition de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, le responsable de la fédération de natation Gilles Sezionale est attendu dans les prochains jours. Les parlementaires veulent également entendre l’ancien patron de la fédération de rugby Bernard Laporte, ainsi que le président de la fédération de basket Jean-Pierre Siutat.

Labrune attendu mercredi

Le football n’y échappe pas non plus. Rappelons que l’ancien boss de la Fédération Française de Football Noël Le Graët, comme le sélectionneur Didier Deschamps, s’est déjà exprimé à l’Assemblée nationale. Et mercredi prochain, ce sera au tour du patron de la Ligue de Football Professionnel Vincent Labrune. Tous ces dirigeants intéressent davantage les députés que Karim Benzema qui pourra donc se concentrer sur sa saison en Arabie Saoudite. Après 13 journées de championnat, son équipe d’Al-Ittihad, dont le prochain coach Marcelo Gallardo devrait bientôt débarquer, occupe seulement la cinquième place.