L'auteur de l'attentat de Bruxelles neutralisé

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Le Parquet Fédéral de Belgique a annoncé avoir interpellé un homme en relation avec l’attentat de ce lundi soir à Bruxelles, en marge du match de football entre la Belgique et la Suède. Au moins deux supporters suédois ont été tués. Les médias belges RTL Info et SudPresse confirment que l’homme interpellé est bien le tireur de Bruxelles qui a fui la police pendant toute la nuit. Il a été neutralisé d’une balle dans le torse et est actuellement en réanimation et emmené à l’hôpital. L’arme dont il s’est servi a été retrouvée à ses pieds pour cette interpellation qui a eu lieu à Schaerbeek, une commune faisant partie de Bruxelles-Capitale.

Mis à jour à 09h45

L'homme neutralisé par la police est décédé des suites de ses blessures, ont fait savoir les médias belges.