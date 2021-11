Karim Benzema brise le silence après sa condamnation

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Mercredi matin, Karim Benzema a été condamné à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende dans le procès de l’affaire de la sextape.

Les avocats de Karim Benzema ont immédiatement fait le choix de faire appel de cette décision de justice. Au lendemain de l’annonce de la peine prononcée à l’encontre de l’attaquant du Real Madrid et de l’Equipe de France, l’un de ses avocats a pris la parole sur l’antenne de RMC. Antoine Vey a notamment expliqué que Karim Benzema était particulièrement mécontent des sanctions qui ont été prononcées à son égard pour des faits qu’il n’a pas commis selon lui. Raison pour laquelle les avocats de Karim Benzema ont pris la décision de faire appel de cette décision de justice…

🔴N le Graët @RTLFrance #Benzema «quelqu’un dans une entreprise qui a un accident,qui a tort,il prend 3 mois avec sursis et une amende on l’empêche de travailler ? (…)il n’y aura pas de critique,les joueurs sont intelligents,le public est fantastiquement intelligent »@RTLFoot🔴 — Christian Ollivier (@c_ollivier_rtl) November 24, 2021

« Quand on n'est pas d'accord avec un jugement, c'est tout à fait normal de faire appel, c'est prévu pour ça. On fait appel pour deux raisons principales : d'abord, factuellement, manifestement nous n'avons pas convaincu le tribunal de ce qu'a dit M.Benzema depuis le début de cette affaire. Ils ont retenu une interprétation à charge là où en réalité, il existe un doute qui aurait dû profiter à Benzema » évoque l’un des avocats de Karim Benzema dans l’émission Les Grandes Gueules avant de poursuivre en évoquant la réaction de l’attaquant du Real Madrid lorsque ce dernier a appris sa peine.

Benzema « pas content » selon son avocat

« Il n'est pas content d'être condamné pour quelque chose qu'il n'a pas fait. D'autre part, c'est une affaire enveloppée d'un voile médiatique extrêmement désagréable pour M.Valbuena, comme pour M.Benzema. Pour lui, c'est déstabilisant. C'est un sportif de haut niveau qui démontre depuis cinq ans qu'il a un comportement exemplaire sur le plan éthique et personnel. Être ramené sur cette histoire dans laquelle il n'a rien à voir et pour laquelle il est totalement étranger, c'est tout à fait pénible. On aurait pu avoir un jugement de relaxe, qui aurait été la fin. Malheureusement, il va devoir s'expliquer en appel, ce qu'il fera » a lancé l’avocat de Karim Benzema. Et tandis que le buteur de l’Equipe de France, décisif lors des derniers matchs des Bleus, était absent pour les dernières audiences, il devrait bien être présent lors de l’appel.

Son avocat a confirmé sur RMC que si son calendrier de matchs avec l’Equipe de France ainsi qu’avec le Real Madrid lui permettait, le buteur formé à l’Olympique Lyonnais serait présent en chair et en os afin de se défendre. Ce que la justice appréciera très certainement. « Il sera présent en appel. C’est sûr » a promis l’avocat de Karim Benzema avant de conclure. « Sauf à ce qu’ils audiencent - comme la première fois - le dossier pendant un match auquel il ne peut se déroger. Cela s’est passé entre un match de Ligue des champions et celui contre Barcelone. Il était impossible de préparer son procès et de venir entre les deux matchs. Le tribunal avait tout à fait le loisir de déplacer la date de ce procès, ce qu’ils n’ont pas fait. Ce n’est pas du tout une volonté de M.Benzema de ne pas répondre à la justice ». Lors de son appel, Karim Benzema pourra donc participer très concrètement à sa défense, ce qui est susceptible de changer la donne.