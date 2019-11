Ezequiel Lavezzi met un terme à sa carrière

Dans : Info.

On ne devrait plus revoir Ezequiel Lavezzi au niveau professionnel. Après la défaite contre le Guangzhou Evergrande (3-1) en Chinese Super League mardi, l’attaquant du Hebei China Fortune a quasiment annoncé la fin de sa carrière à l’âge de 34 ans. « Ce match restera peut-être dans ma mémoire parce que, c'est presque certain, ce n'est pas encore décidé mais c'est peut-être le dernier match de ma carrière, a annoncé l’Argentin. J'ai très envie de profiter de mes enfants et de ma famille. Je pense que c'est le bon moment. Je vais y réfléchir pendant les vacances mais ma décision est presque prise. » La fin d’un long parcours pour « Pocho » Lavezzi, notamment passé par Naples et le Paris Saint-Germain.