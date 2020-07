Foot : Pierre Ménès dévoile son salaire à six chiffres

Dans : Info.

En France, il n'est pas courant de dévoiler son salaire. Mais Pierre Ménès n'a pas hésité à le faire, tout comme son plus gros cachet.

Pierre Ménès n’est pas du genre à avoir sa langue dans la poche, et on ne peut pas reprocher au consultant de Canal+ de ne pas assumer ses opinions. Mais qu’en est-il lorsque c’est à lui de se dévoiler un peu sur un sujet toujours sensible dans notre pays, à savoir l’argent ? Invité de Le QG, Pierre Ménès a répondu sans détour à une question posée par Jimmy Labeeu et Guillaume Pley sur ce qu’il avait déclaré aux impôts pour l’année 2019. De même le journaliste n’a pas hésité à dévoiler le contrat publicitaire le plus juteux pour lui ces dernières années. De quoi lui permettre de très bien vivre, même s’il ne s’agit pas de montant stratosphériques

Pierre Ménès assume fièrement son salaire

« Mon revenu fiscal déclaré ? euh….170 pour l’année (Ndlr : comprendre 170.000 euros pour l’année). Moi je suis fier de gagner de l’argent. En France, gagner du pognon c’est mal, mais moi je suis fier. Je précise que cette somme c’est avant de payer les impôts évidemment. Mon plus gros cachet publicitaire ? 160.000 euros pour la pub Feu Vert, et il y avait une pub à la télé, et elle a fait plus de 50 millions de téléspectateurs en cumulé. J’aurais pu demander plus », a confié Pierre Ménès, très à l’aise sur ce sujet de l’argent et qui assume totalement. Personne ne pourra lui reprocher.