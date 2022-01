Hamraoui briseuse de couples, Hayet Abidal accuse

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Victime d'une agression en novembre dernier, Kheira Hamraoui a repris la compétition avec le PSG. Mais la joueuse n'échappe pas aux critiques sur son comportement, notamment de la part d'Hayet Abidal.

Tandis que l’enquête concernant l’agression de Kheira Hamraoui, alors qu’elle revenait d’un repas commun avec ses coéquipières du Paris Saint-Germain, n’avance plus vraiment, ce dossier est désormais arrivé dans la rubrique people. En effet, la semaine passée, c’est un « influenceur » qui a mis en ligne ce qui est censé être un enregistrement de la joueuse du PSG tenant des propos discourtois, notamment à l’encontre d’Hayet Abidal, en cours de divorce avec Eric Abidal, lequel a reconnu être l’amant de la footballeuse lorsqu’elle était au Barça. Ce lundi soir, se confiant au Parisien, Hayet Abidal ne cache pas sa colère face à toute cette histoire qui lui a valu, à sa demande, d’être entendue par les enquêteurs, et elle s’en prend vertement à Kheira Hamraoui. Car pour elle, si cette dernière est la victime, elle n’a pas été à la hauteur dans sa vie privée, en ayant un comportement qui n’est pas à son honneur.

De nombreuses femmes trompées ont contacté Hayet Abidal

Pour celle qui est encore la compagne d’Eric Abidal jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, la joueuse du PSG a multiplié les aventures avec des hommes mariés. « J’ai connu Kheira Hamraoui lorsqu’elle est arrivée comme joueuse à Barcelone en 2018. Elle venait de l’OL. Mon mari était alors directeur sportif du Barça. Le fait qu’elle vienne de Lyon, comme nous, nous a rapprochées et mon mari m’avait demandé de lui faire découvrir Barcelone. Nous sommes devenues amies, elle connaissait mes enfants. Je l’ai aidée à s’intégrer comme je le fais avec beaucoup de joueurs et joueuses qui s’installent ici. Jusqu’à ce que je découvre, au fil du temps, qu’elle avait un comportement étrange et parfois déplacé avec mon époux et d’autres hommes. J’ai alors coupé les ponts (...) Une vengeance d’une femme trompée ? C’est possible, mais alors ça doit faire beaucoup d’hommes mariés, autrement l’enquête serait déjà terminée. J’ai d’ailleurs reçu un nombre incroyable de messages sur Instagram de femmes de maris célèbres ou pas ayant vécu la même mésaventure que moi avec Kheira Hamraoui », explique Hayet Abidal. Le feuilleton est donc loin d’être terminé et quelques rebondissements spectaculaires pourraient intervenir dans les prochaines semaines.