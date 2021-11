Affaire Hamraoui : La femme d'Eric Abidal demande le divorce

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Agressée le 4 novembre dernier près de Paris, Kheira Hamraoui voit les autorités judiciaires poursuivre leur enquête sur les raisons de cette attaque qui était clairement ciblée contre elle.

La piste d’une vengeance amoureuse prend de l’ampleur chez les enquêteurs, qui ont au début étudié la possibilité d’une concurrence sportive qui aurait mal tourné. Mais tout daterait en fait du passage de la joueuse du PSG à Barcelone, et de sa rencontre avec Eric Abidal. L’ancien joueur de l’OL, Lille ou bien évidemment du Barça était ensuite devenu un dirigeant du club catalan, et y avait fait la rencontre de Kheira Hamraoui, qui y évoluait dans l’équipe féminine. Les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles ont été mis sur la piste d’Eric Abidal en raison de la puce du téléphone de Hamraoui, qui appartenait à l’ancien international français. Abidal ainsi que son épouse vont ainsi être prochainement convoqués dans le cadre de l’information judiciaire ouverte lundi, et désormais menée par un juge d’instruction de Versailles.

L'avocat d'Eric Abidal refuse de commenter

Mais avant même ces explications devant les autorités, le couple Abidal a volé en éclats. Dans un communiqué envoyé à l’AFP, Hayet Abidal a fait savoir qu’elle avait effectué une demande de divorce. La raison est simple, après les avancées de l’enquête, « Eric Abidal avoué à son épouse entretenir une relation adultérine avec Madame Hamraou », selon l’avocat de Hayet Abidal. Une relation extra-conjugale qui a donc été reconnue par l’ancien joueur, et qui va surement être étudiée de près par les enquêteurs. Eric Abidal et șes représentants n’ont pas souhaité s’exprimer pour le moment, réservant probablement leurs explications au juge d’instruction.