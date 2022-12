France-Tunisie coupé, beIN Sports chambre TF1

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Trompée par l’erreur d’arbitrage, la chaîne TF1 a rendu l’antenne avant la fin du match entre l’équipe de France et la Tunisie mercredi. De quoi provoquer de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux, mais aussi celles du concurrent beIN Sports.

TF1 l’a mauvaise après l’incident de mercredi. L’arbitre ayant accordé le but égalisateur d’Antoine Griezmann et sifflé la fin du match entre les Bleus et la Tunisie, la Une s’est empressée de rendre l’antenne et de lancer les publicités. Seulement voilà, l’officiel, étrangement sollicité par la VAR après le coup de sifflet final, décidait d’annuler la réalisation de l’attaquant tricolore et de reprendre la partie pour quelques instants. Les téléspectateurs n’apprenaient la défaite de l’équipe de France qu’à l’ouverture de l’émission suivante.

📺⚽️ beIN qui chambre TF1 dans sa bande-annonce de France-Pologne 👇🏼



« France-Pologne, à vire en direct… et jusqu’aux derniers instants sur beIN Sports » pic.twitter.com/Yrr26UxJFc — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) December 3, 2022

Une énorme boulette de la part de TF1, moquée sur les réseaux sociaux, et même chambré par l’autre diffuseur de la Coupe du monde. « France-Pologne, huitième de finale à vivre en direct et jusqu'aux derniers instants sur beIN Sports », peut-on entendre dans la bande-annonce de la chaîne qatarie, dont le directeur des antennes Florent Houzot a rapidement mis un terme au chambrage. « Cette bande-annonce n’est plus à l’antenne depuis jeudi soir, a-t-il indiqué sur Twitter. Nouvelle version à l’antenne depuis hier matin. Je n’aime pas chambrer entre confrères. »

TF1 s’en prend à la FIFA

Il n’empêche que le mal est fait et TF1 l’a bien compris. Son image en a pris un sacré coup, d’où la colère de François Pélissier, le directeur des antennes qui a porté réclamation et qui va « envoyer un courrier à la FIFA, car nous sommes très mécontents de la situation. C'est un préjudice pour le téléspectateur, un préjudice d'image pour nous. On est, nous aussi, victimes d'une erreur d'arbitrage », s’est plaint le dirigeant de TF1, persuadé que sa régie finale n’est pas responsable de ce fiasco.