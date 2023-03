Agüero se fait une frayeur cardiaque en plein live

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Victime de problèmes cardiaques qui l’avaient contraint à prendre sa retraite en décembre 2021, Sergio Agüero s’est fait une frayeur. Pendant un live avec le streamer espagnol Ibai Llanos, l’Argentin a eu une petite arythmie. Plus de peur que de mal selon lui.

En plein live avec Sergio Agüero, le streamer Ibai Llanos et leurs viewers se sont brièvement inquiétés. L’attaquant victime de problèmes cardiaques s’est subitement arrêté de parler en posant la main sur sa poitrine, comme s'il avait du mal à respirer. Son geste a immédiatement alerté son ami à ses côtés. « Qu’est-ce qui se passe ? Ça ne va pas ? Tu veux qu’on appelle un médecin ? », a demandé l’Espagnol prêt à réagir dans l’urgence.

Agüero a vite rassuré

Mais de son côté, l’ancien attaquant n’était pas aussi préoccupé. L’Argentin a seulement pris quelques secondes pour s’assurer que tout allait bien, avant de rassurer son interlocuteur et les personnes qui regardaient la vidéo en direct. « Je crois que j’ai eu une petite arythmie (cardiaque) », a expliqué Sergio Agüero, sans totalement calmer le célèbre streamer. « Maintenant ? Tu veux qu'on aille chez le médecin ? », a-t-il encore proposé.

Tensión en directo que por suerte quedó en susto: @aguerosergiokun sufre una arritmia en directo con @IbaiLlanos. "¿Quieres que vayamos al médico?" pic.twitter.com/Yt2noDJF4V — MARCA (@marca) March 30, 2023

« Non, non, a écarté le natif de Buenos Aires. S’il y a un souci, j’ai une puce qui le détectera et quand ça arrive, je reçois un signal sur mon portable. Je vais bien », a certifié l’ex-joueur passé par l’Atlético Madrid, Manchester City et le FC Barcelone. La scène avait pourtant de quoi inquiéter dans la mesure où les problèmes cardiaques de Sergio Agüero l’avaient obligé à mettre un terme à sa carrière en décembre 2021. L’Argentin avait été victime d’un malaise en plein match contre Alavés deux mois plus tôt, alors qu’il débutait à peine son aventure au Barça. Désormais, le supporter numéro 1 de l’Albiceleste se montre dans des lives sur Twitch.