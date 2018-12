Foot01.com vous présente ses meilleurs voeux pour 2019

Dans : Info.

Après une année 2018 qui restera dans la légende du football français avec le titre mondial décroché par Didier Deschamps et ses joueurs en Russie, Foot01.com vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2019. Une année qui s'annonce encore une fois riche en événements footballistiques avec les qualifications pour l'Euro 2020, la première édition de la Ligue des Nations, la suite et la fin de la Ligue des champions et de l'Europa League, et une course au podium en Ligue 1 toujours plus acharnée.

En espérant vous compter toujours plus nombreux pour commenter l'actualité de notre sport favori que nous suivrons avec vous tout aussi régulièrement et avec autant de plaisir que depuis le lancement de Foot01.com en 2008. Merci pour votre fidélité et Champagne pour tout le monde !