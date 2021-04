Foot : Fin des championnats de N2 et D2 Féminine

Dans : Info.

La situation devenait intenable, mais la FFF avait jusqu’au dernier moment repoussé l’échéance.

Mais la fédération a été obligée d’officialiser la fin des championnats semi-professionnels de N2 et de D2 féminine, qui étaient suspendus depuis le mois d’octobre. L’idée de relancer la compétition à travers une fin raccourcie perdurait encore en février, quand la Coupe de France avait pu se dérouler, mais la situation sanitaire trop instable a empêché la reprise. Alors que le mois de mai se profile, les délais n’étaient plus tenables et ce sont donc des saisons blanches qui sanctionnent ces championnats, comme partout en France en dehors des divisions d’élite. Il reste le crucial problème des descentes en provenance du National, qui pourraient donc soit être annulées, soit provoquer des groupes de N2 avec un pensionnaire en plus la saison prochaine.