Foot Féminin : La Une de Charlie-Hebdo déclenche la polémique

Dans : Info, Mondial Féminin 2019.

Il y a un peu plus de 4 ans, toute la France, ou presque affichait son soutien à la liberté d'expression à travers la campagne Je suis Charlie consécutive à l'effroyable attaque terroriste contre l'hebdomadaire. Mais, visiblement tout cela a été balayé, car en 2019 la tempête s'élève contre la dernière Une de Charlie Hebdo consacrée au Mondial féminin. Une dessin pour le moins très explicite d'un sexe féminin avec ce titre : « Coupe du monde féminine : on va en bouffer pendant un mois ! ». Forcément, compte tenu du climat actuel, la bataille a rapidement fait rage sur les réseaux sociaux entre les défenseurs absolus de la liberté d'expression et ceux qui estiment que c'est attaque contre les droits de la femme. Tout cela intervenant un débat presque similaire il y a deux jours après la mise à l'écart de Daniel Riolo et Jérôme Rothen pour des propos graveleux sur l'accusatrice de Neymar. Le cocktail est forcément détonnant, si Charlie Hebdo voulait de la pub gratuite, c'est réussi. Tout cela rappelle que plus que jamais il faut être Charlie...