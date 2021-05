Foot : Christophe Revault décédé à cause d'une péritonite

Dans : Info.

Huit jours après l'annonce du décès de Christophe Revault, l'autopsie réalisée à la demande des autorités a rendu son verdict. L'ancien gardien de but est mort d'une péritonite.

L’annonce du décès de Christophe Revault le jeudi 6 mai dernier a été un choc pour le monde du football, l’ancien portier du Havre, du PSG ou bien encore de Toulouse étant retrouvé mort à son domicile. Agé de 49 ans, celui qui était devenu recruteur du HAC, son club de toujours, avait de nombreux amis dans le milieu du foot et en dehors et forcément ce décès brutal a suscité bien des questions.

Les causes du décès de Christophe Revault étant indéterminées, le Parquet du Havre avait demandé qu’une autopsie soit pratiquée et ce vendredi L’Equipe annonce que les résultats tombés dans la journée précisent que l’ancien footballeur est décédé d’une péritonite. Les autorités attendent encore les résultats des analyses toxicologiques avant de classer ce dossier. Samedi soir, à l'occasion du match Le Havre-Troyes, ultime rencontre de la saison de Ligue 2, un nouvel hommage à Christophe Revault sera organisé par le HAC et ses supporters.