La réaction musclée de Jules Koundé à la mort de Naël

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la mort de Naël, un jeune garçon de 17 ans abattu en région parisienne par un policier, après un refus d'obtempérer, Jules Koundé a tenu à réagir. Le défenseur de l'équipe de France et du FC Barcelone ne mâche pas ses mots.

C'est une affaire évidemment dramatique, et personne ne peut y rester insensible. Mais, Jules Koundé est le premier international tricolore à réagir à la mort de Naël. Via son compte Twitter, le vice-champion du monde 2022 a fait part de son émotion et de ses sentiments, s'offusquant également du traitement de cette affaire par les chaînes de télévision. « Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d’obtempérer lors d’un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique. Comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas, les chaînes d'information en continu en font leurs choux gras. Des plateaux déconnectés de la réalité, des "journalistes" qui posent des "questions" dans le seul but de déformer la vérité, de criminaliser la victime et de trouver des circonstances atténuantes là où il n’y en a aucune. Une méthode vieille comme le monde pour masquer le vrai problème. Et si on éteignait un peu la tv pour s'informer ? », fait remarquer Jules Koundé.