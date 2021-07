Euro : Des supporters français ramènent le variant D de Hongrie

Dans : Info.

Au retour du match France-Portugal, une dizaine de supporters des Bleus ont été contrôlés positifs au variant D du Covid dans l'Est de la France.

C’est le quotidien Vosges Matin qui le révèle, neuf supporters des Bleus, qui étaient partis en Hongrie assister au match de l’Euro entre la France et le Portugal le 23 juin dernier, viennent de faire l’objet d’un test positif au variant D du Covid 19. Tous originaires de deux petites villes de la région, les neuf supporters ont évidemment été placés à l’isolement, et les autorités ont décidé de mettre rapidement en place un plan de dépistage et de vaccinations afin de ne pas voir ce cluster s’étendre très rapidement, le variant D étant hautement transmissible. A l'occasion de l'Euro, l'UEFA et les autorités hongroises ont pourtant tout fait pour contrôler l'ensemble des spectateurs, même si évidemment on ne sait pas si ces supporters ont été contaminés dans le stade ou ailleurs avant de revenir en France.