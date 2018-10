Enlèvement ? Le démenti fracassant de Benzema

Dans : Info.

Cela devient une habitude, Karim Benzema a décidé de ne plus laisser passer les accusations qui viennent régulièrement lui nuire. Ce jeudi soir, Médiapart annonce ainsi qu’une plainte a été déposée par l’un de ses anciens agents pour « tentative d’enlèvement ». Léo D’Souza accuse ainsi le clan de Karim Benzema d’avoir tenté de le kidnapper en plein Paris le dimanche 7 octobre dernier, en marge du match entre le PSG et l’OL, en raison d’un litige portant sur des commissions. L’attaquant du Real Madrid a bien évidemment eu vent de cette histoire, et a rapidement dénoncé ce qu’il considère comme une affabulation.

« « Un proche de Benzema touche le bras de De Souza, c’est un enlevement » « De Souza est roué de coups, il n’a aucun jour d’ITT » « De Souza dit que Benzema était dans le Van, thèse écartée par les enquêteurs » Ce monde est-il sérieux ? », a balancé l’attaquant français, visiblement lassé de se retrouver mêlé à cette situation. En attendant, une enquête est en cours pour tenter d’y voir clair dans cette histoire pour le moment très confuse.