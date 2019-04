Décès d’Emiliano Sala : Nouvelles révélations accusant Willie McKay

Dans : Info, FC Nantes, Premier League.

Agent bien connu et souvent impliqué dans les transferts entre la France et l’Angleterre, Willie McKay est dans l’œil du cyclone dans l’enquête sur le décès d’Emiliano Sala et de son pilote après sa signature à Cardiff.

L’agent britannique était en effet ciblé par une interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans après avoir déclaré sa société en faillite en août 2018. Endetté à hauteur de plus de 6 ME, McKay avait utilisé le nom de sa femme et de son fils pour monter une autre structure, participant activement avec celle-ci au transfert d’Emiliano Sala de Nantes à Cardiff.

Selon The Telegraph, sa participation, sauf autorisation exceptionnelle, à un transfert n’était donc pas autorisée, et pourrait le mener devant les tribunaux, avec une peine possible de deux ans de prison. Bien évidemment, cela n’empêche pas l’enquête d’avancer sur la manière dont ce vol dramatique a été organisé, mais cela jette encore plus le soupçon sur l’agent écossais aux méthodes plus que douteuses.