De la prison ferme, tout ça pour des maillots du PSG

Dans : Info, PSG.

Pendant que de nombreux Français attendent impatiemment le maillot des Bleus avec les deux étoiles, d’autres courent illégalement après celui du Paris Saint-Germain.

Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Versailles a infligé trois et six mois de prison ferme à deux hommes de 29 ans et 23 ans. En cause, le vol de maillots du PSG dans une boutique du centre commercial Leclerc d'Achères. Pas de chance pour les coupables, interceptés lors d’un banal contrôle routier dans une voiture non assurée.

Les policiers leur demandent alors d’ouvrir le coffre et surprise : cinq tuniques du champion de France neuves avec antivols et dans un sac entouré d’aluminium spécifique pour éviter les alarmes des magasins. Les forces de l’ordre continuent donc avec une perquisition chez l’un des voleurs à Saint-Ouen-l’Aumône, où un deuxième sac blindé contenant de la marchandise est trouvé. Interrogé au commissariat, le premier suspect a vite avoué.

Les voleurs passent aux aveux

« Un ami m’a expliqué comment voler sans me faire prendre avec des sacs comme ça, a-t-il reconnu dans des propos relayés par Le Parisien. On ne vole que dans les boutiques de sape ou de sport. Cette fois-ci, c’est mon complice qui avait le sac. On y va toujours à deux parce que j’ai peur d’y aller tout seul. » En revanche, le deuxième, pourtant filmé par les caméras d’un magasin, a d’abord nié les faits en expliquant qu’il avait « juste fait un tour ». Finalement, ce dernier a fini par passer aux aveux au tribunal, avec les conséquences que l’on connaît.