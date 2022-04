Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez bientôt mariés, CR7 économise !

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Après plusieurs années de concubinage, Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo ont pris la décision de se marier annonce la presse espagnole.

Dans un récent documentaire réalisé par Netflix sur Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo avait reconnu qu’il était convaincu qu’un joueur la jeune femme de 28 ans serait son épouse. « Cela pourrait être dans un an, ou cela pourrait être dans six mois ou dans un mois. Je suis sûr à 1000% que cela arrivera », avait expliqué CR7, qui en savait beaucoup plus. Selon différents médias espagnols, la star de Manchester United et du Portugal a récemment demandé la main de la mère d’Alana Martina, unique enfant qu’il a eu avec l’influenceuse, qui devrait donner naissance à des jumeaux prochainement. Et c’est d’ailleurs après cet heureux événement que le couple devait officiellement se marier. « Cristiano a trouvé sa partenaire idéale avec Georgina et il l’a demandé en mariage, bien qu'ils n'aient pas encore révélé la date de la cérémonie », a indiqué une source proche du couple à OK Diario.

Deux enfants à venir, un mariage et le Qatar 2022, Cristiano Ronaldo vit un rêve

Actuellement dans l’expectative sur le plan professionnel, puisqu’il n’est pas certain de rester à Manchester United la saison prochaine compte tenu des résultats très médiocres cette année, Cristiano Ronaldo veut faire de cette année 2022 une année de rêve sur les terrains de football, avec sa participation au Mondial avec le Portugal, et également dans sa vie privée avec ce mariage et ses deux enfants qui viendront agrandir sa famille. La presse espagnole explique que CR7 est en train de tout organiser afin que cela se passe le mieux possible, y compris financièrement, même si de ce côté-là tout va bien pour la star du football et sa future épouse. Le couple ferait à priori des « économies » pour organiser une fête gigantesque. On attend désormais le carton d'invitation.