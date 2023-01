Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez au bord du clash

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez, qui forment l’un des couples les plus médiatiques de la planète, traversent une grosse crise.

Sur les réseaux sociaux ou face aux caméras, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez forment le couple le plus glamour du show-business. L’un est le footballeur le mieux payé de l’histoire depuis son transfert en Arabie Saoudite, l’autre est une mannequin et influenceuse reconnue mondialement. Autant dire que médiatiquement, CR7 et Georgina Rodríguez font la paire et continuent de s’afficher très régulièrement ensemble. Mais selon les informations du média espagnol Telecinco, le couple traverse actuellement une très grosse crise. En effet, une séparation est même envisagée entre Cristiano Ronaldo et sa compagne, dont le couple tiendrait uniquement grâce aux contrats et engagements publicitaires qui les lient. Sans cela, la séparation aurait déjà pu être actée mais les conséquences financières d’une séparation ont de quoi faire réfléchir.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez, le couple bat de l'aile

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georgina Rodríguez (@georginagio)

A en croire le média espagnol, une séparation entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez affecterait de manière colossale les comptes financiers du couple. L’argent va-t-il sauver le couple ? Rien n’est certain car le média écrit noir sur blanc que « le mariage entre CR7 et Georgina est en grand danger ». Il est par ailleurs indiqué que l’influenceuse et l’attaquant d’Al-Nassr continuent d’apparaître de manière normale sur les réseaux sociaux, mais le manque de complicité dont ils font preuve depuis longtemps a fait revenir les doutes sur la stabilité de leur relation. Au-delà des considérations financières, cruciales dans ce dossier en raison des contrats qui lient Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez, les conséquences familiales d’une séparation seraient également terribles car le couple est à la tête d’une famille nombreuse. Reste maintenant à voir comment le couple va traverser cette crise alors que Cristiano Ronaldo est déjà dans la tourmente sportivement avec un départ de l’Europe et un exile en Arabie Saoduite.